Между Россией и Мальдивами отменят визовый режим

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Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Мальдивской Республики Абдулла Шахид подписали соглашение об отмене визовых требований, сообщает ТАСС.

По словам российского министра, это решение поспособствует увеличению туристического потока и в целом развитию контактов между деловыми кругами.

Он подчеркнул, что тенденция роста туристического потока из России на Мальдивы продолжается. Также он сообщил, что партнеры заверили российскую сторону, что будут уделять повышенное внимание обеспечению безопасности иностранных туристов.

По данным Росстата, в 2018 году на Мальдивах отдохнули более 38 тысяч российских граждан.

Ранее сообщалось, что в прошлом году лучшим в мире путешественники считают индонезийский остров Ява. Таковы итоги опроса, который ежегодно проводит издание Travel & Leisure.

В тройку лидеров рейтинга островов вошли и два других индонезийских острова: Бали и Ломбок. Кроме того, в топ-5 попали Мальдивы и остров Уаихеке в Новой Зеландии.