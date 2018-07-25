Туристы назвали самый лучший в мире остров

Лучшим в мире путешественники считают индонезийский остров Ява. Таковы итоги опроса, который ежегодно проводит издание Travel & Leisure.

Согласно результатам голосования, туристы выбрали Яву "за водопады, вулканы и пляжи с белым песком, а также древние храмы и прекрасный сервис в отелях", пишет издание.

В тройку лидеров рейтинга островов вошли и два других индонезийских острова: Бали и Ломбок. Кроме того, в топ-5 попали Мальдивы и остров Уаихеке в Новой Зеландии.

Как сообщает Travel & Leisure, в десятке лучших по отзывам путешественников также оказались острова Палаван и Себу на Филиппинах, Маврикий, греческий Парос и австралийский остров Тасмания.