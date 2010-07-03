Почти половина россиян откажется от летнего отпуска

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Около половины россиян не пойдут в отпуск этим летом, свидетельствуют данные опроса пользователей, передает ТАСС со ссылкой на результаты опроса портала Работа.ру.

"Большинство россиян (52 процента) не пойдут в отпуск. Большинство (32 процента) приняли такое решение, потому что только недавно устроились на новую работу. 15 процентов россиян не будут брать отпуск, потому что не имеют на это финансовой возможности", – рассказали аналитики.

Еще 14 процентов респондентов отметили, что не будут отдыхать из-за невозможности оставить рабочие дела. Каждый десятый при этом сообщил, что не хочет терять зарплату. При этом 3 процента опрошенных заявили, что в их фирмах не принято уходить в отпуск.

Ранее во ВЦИОМ сообщили, что 44 процента россиян планируют провести свой летний отпуск дома. По словам директора центра по работе с органами государственной власти Кирилла Родина, начиная с 2004 года эта доля снижается с 59 процентов, что свидетельствует о возрастающей мобильности россиян. На даче планируют остаться 26 процентов опрошенных. За границей планируют отдохнуть 10 процентов. В другом городе или селе России намерены провести отпуск 9 процентов респондентов, на черноморском побережье Кавказа – 9 процентов, в Крыму – 6 процентов.

Средняя стоимость летних зарубежных туров выросла до 103 тысяч рублей. Годом ранее этот показатель был равен 80 тысячам рублей. Лидером рейтинга самых популярных направлений стала Турция. Россия расположилась на втором месте. Ожидается, что именно на эти две страны придется 80% всех проданных пакетных туров. В топ популярных курортов вошли Тунис, Черногория, Греция, Испания и Кипр.

