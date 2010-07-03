Изменились правила выезда детей за границу

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В России меняется порядок оформления документов для выезда несовершеннолетнего за границу, напоминает ТАСС.

Как уточнили, в Центре общественных связей ФСБ, с 12 июня текущего года пограничные органы не принимают заявления от граждан о несогласии на выезд из РФ несовершеннолетнего гражданина.

Заявление о несогласии на выезд ребенка за рубеж необходимо будет подавать не в погранслужбу ФСБ, а в территориальные органы МВД, которые занимаются вопросами миграции. В тех случаях, когда заявитель проживает за пределами России, он может обратиться в диппредставительство или консульское учреждение.

Если же несовершеннолетние отправляются в путешествие вместе с одним из родителей, усыновителей, опекунов или же попечителей, то в данном случае согласие второго родителя на выезд ребенка за границу уже не требуется, пояснила "Российская газета".

В том случае, если один из родителей заявит о своем несогласии на выезд ребенка из страны, вопрос о возможности выезда несовершеннолетнего решается в судебном порядке.

Ранее сообщалось, что Евросоюз утвердил единый порядок выдачи долгосрочных шенгенских виз. Правила вступят в силу в декабре этого года.