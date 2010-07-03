Названы самые дешевые страны для отдыха летом

Самыми дешевыми зарубежными направлениями для отдыха летом стали Турция, Венгрия, Латвия, Греция, Кипр, Болгария, Грузия, Чехия, Армения и Белоруссия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные одного из популярных сервисов по поиску авиабилетов и отелей.
Туры продолжительностью от семи ночей на двоих в Турцию и Венгрию будут стоить 56-57 тысяч рублей. Организованный отдых в Латвии, Болгарии и Грузии стоит от 61 тысячи рублей.
Самым дорогим направлением оказался Маврикий, отдых в этой стране обойдется путешественникам в 395 тысяч рублей. В числе других дорогих направлений – Ямайка, Панама, Сейшелы и Швейцария.
Ранее в Минздраве напомнили россиянам о необходимости оформлять медицинскую страховку при выезде за границу. По закону оплата медпомощи на время выезда за пределы страны предусмотрена при наличии страховки. Также данные расходы может взять на себя лицо, которое пригласило россиянина на территорию иностранного государства.
Эксперты составили рейтинг самых популярных у туристов стран. По данным Всемирной туристической организации при ООН (UNWTO), в прошлом году по миру путешествовало 1,4 миллиарда туристов, то есть на 5,6 процента больше, чем годом ранее. По числу принятых в 2018 году иностранных туристов лидирует Франция (93,2 миллиона человек). Помимо нее, в топ-5 вошли Испания (82,8 миллиона), США (82,2 миллиона), Китай (62,9 миллиона) и Италия (62,1 миллиона). Россия сохранила 16-е место.
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