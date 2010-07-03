Роскачество дало советы по выбору чемодана для путешествий

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специалисты Роскачества дали рекомендации по выбору качественного и долговечного чемодана, а также советы по уходу за ним, сообщает ТАСС.

В первую очередь советуют обратить внимание на материал изготовления – чемоданы бывают тканевые, пластиковые и алюминиевые. Эксперты говорят, что, чем выше плотность ткани, тем долговечнее чемодан, но в тоже время и тяжелее.

Чаще всего в качестве основного материала используется полиэстер. Также это может быть нейлон – такие чемоданы прочнее и легче, а по цене дороже.

Пластиковые чемоданы долговечные, надежно защищают содержимое от деформаций и влаги. Изготавливают их из поликарбоната или полипропилена. Их легко очищать, но есть и минус – если не использовать чехол, их легко поцарапать.

Тканевые чемоданы наиболее вместительны, а вот ухаживать за ними сложнее. Алюминиевые чемоданы самые тяжелые и дорогие. Зато они обеспечивают максимальную сохранность вещей.

Специалисты также рекомендуют обращать внимание на функциональность чемодана – лучше выбирать модели с выдвижной ручкой и сдвоенными колесиками.

Современные чемоданы от проверенных производителей проходят тесты на прочность при заполнении свыше 30 килограммов. На них дается гарантия на срок от 2 до 10 лет, правда, на механические повреждения она не распространяется.

Ранее сообщалось, что спрос на отдых в майские праздники стремительно растет, повышаются и цены на перелеты и туристические путевки. По этой причине специалисты советуют готовиться к путешествию заранее.

Прага, Париж и Берлин подорожали по сравнению с прошлым годом на 19, 21 и 26% соответственно. Лидером списка в нынешнем году стала Барселона – улететь туда дороже на 32%.

Турция, напротив, держит цены. Самое популярное направление – Стамбул – подорожало всего на 3%, немного подорожали пакетные туры. При этом 65% всех туров на майские праздники уже раскуплены по акциям раннего бронирования, которые начались еще в ноябре прошлого года.