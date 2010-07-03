"Дешевле точно не будет": эксперты – о ценах на отдых в майские праздники

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Спрос на отдых в майские праздники стремительно растет, повышаются и цены на перелеты и туристические путевки. По этой причине специалисты советуют готовиться к путешествию заранее, передает телеканал Москва 24.

Прага, Париж и Берлин подорожали по сравнению с прошлым годом на 19, 21 и 26 процентов соответственно. Лидером списка в нынешнем году стала Барселона – улететь туда дороже на 32 процента.

Турция, напротив, держит цены. Самое популярное направление – Стамбул – подорожало всего на 3 процента, немного подорожали пакетные туры.

"Это связано с тем, что Турция для россиян в этом году впервые стала не долларовой. Туроператоры перешли на взаиморасчеты с турецкими операторами в евро. Во-вторых, сами турецкие отельеры немного увеличили сборы за алкогольные напитки по системе "Все включено", – рассказывает руководитель пресс-службы компании-туроператора Лариса Аханова.

При этом 65 процентов всех туров на майские праздники уже раскуплены по акциям раннего бронирования, которые начались еще в ноябре прошлого года.

"Дешевле уже точно не будет. На уровне той же стоимости, как сейчас, можно будет приобрести, но звездность отеля будет ниже, либо сложнее будет подтвердить отель в составе тура", – объясняет представитель сервиса бронирования туров Елена Зайцева.

Сколько стоит путешествие в майские каникулы

Обратная ситуация с турами по России. По словам специалистов, визу для путешествий по своей стране оформлять не нужно, потому туристы подчас тянут до последнего.

Те, кто любит теплые регионы, чаще всего выбирают Адлер – эта часть Сочи лидирует в рейтинге с большим отрывом (43 процента всех бронирований). Также в списке – Ялта, Красная Поляна и Алушта. Популярны Симферополь, Калининград, Санкт-Петербург и Казань.

Калининград и Казань попали в рейтинг впервые. "Довольно много было сделано для улучшения инфраструктуры этих городов, их доступности для туристов, и это благоприятно сказалось на их популярности", – рассказал директор по маркетингу сервиса онлайн-бронирования туров Алексей Теплов.

Самый дорогой тур на майские праздники, по данным туристических сервисов, – путевка на двоих взрослых и ребенка в Красную поляну – семь ночей за 87 400 рублей. Самый дешевый тур – это Адлер на двоих, пять ночей без питания за 18 283 рубля.

Ранее сообщалось, что большинство россиян на майские праздники останется дома. Такие данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения.

63 процента соотечественников признались, что планов у них нет, и, скорее всего, они останутся дома. 35 процентов опрошенных предполагают более активный отдых. Кто-то собирается посетить другие города России, некоторые планируют выехать за пределы страны. По мнению специалистов, предпочтения москвичей из года в год практически не меняются. Популярными традиционно остаются Краснодарский край, Крым и Казань. Среди международных направлений первое место уверенно держит Турция. Курорт привлекает своим сервисом и системой "всю включено".



Куда поедут москвичи на майские праздники

В список самых выгодных авиапутешествий на майские праздники вошла Калуга. Путешествие в этот город из столицы обойдется до пяти тысяч рублей. Подешевели также Омск, Киров и Ульяновск, стоимость поездки в эти города составит от пяти до восьми тысяч рублей.

