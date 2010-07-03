Россиянам могут разрешить ездить в Турцию без загранпаспортов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Россиянам могут позволить посещать Турцию по внутренним паспортам. Такую возможность для граждан двух стран обсудят глава МИД РФ Сергей Лавров и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу. Они встретятся в Анталье 28 марта, пишет турецкая газета Milliyet.

"Мы начали переговоры о возможности въезда без загранпаспортов", − цитирует издание главу МИД Турции. Чавушоглу отметил, что эту тему затронут во время визита Лаврова в Турцию, а затем ее обсуждение продолжится на переговорах в Москве 8 апреля.

По словам министра иностранных дел Турции, за последние годы страну посещают все больше и больше иностранных туристов. Этому способствовало и упрощение визового режима, подчеркнул Чавушоглу. Так, под данным турецкого МИД, после отмены виз для граждан Украины турпоток из этой страны вырос вдвое − с 700 тысяч до 1,4 миллиона человек. Министр упомянул и о переговорах по отмене виз для туристов из других стран, например, Китая и Индии.

На сегодняшний день Турция остается одним из наиболее популярных направлений среди российских туристов. В частности, в прошлом году на турецких курортах отдохнули шесть миллионов россиян.

Кроме того, по данным телеканала Москва 24, в этом году Турция вновь стала лидером по продажам путевок на майские праздники. За ней следуют Объединенные Арабские Эмираты и Таиланд.