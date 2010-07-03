Куда поедут отдыхать москвичи на майские праздники

Как москвичи планируют провести майские праздники

Согласно производственному календарю, в 2019 году россияне будут отдыхать с 1 по 5 мая, а затем с 9 по 12 мая. Если взять три отгула между праздничными днями, то можно отправиться в большое путешествие на 12 дней. Слетать на отдых получится и на пару дней.

Телеканал Москва 24 отмечает, что в ТОП-3 популярных туристических направлений на территории РФ туроператоры включили курорты Краснодарского края, полуостров Крым и Казань. За рубежом лидером рынка остается Турция, следом за ней – Объединенные Арабские Эмираты и Таиланд.

"В мае уже тепло, теплое море и можно купаться. В Турции море более контрастное будет, а в ОАЭ вполне можно купаться, пляжный сезон в разгаре. По стоимости вполне доступные цены", – рассказывает ведущий менеджер по туризму Милена Красавина.

Цены на туры разнятся. Отдых в России дешевле. Отправиться на четыре дня в Сочи одному человеку обойдется минимум в 12 тысяч рублей. Пять ночей в Крыму – от 15 тысяч. Вояж в Турцию на четыре ночи – порядка 20 тысяч, в Грузию на пять ночей – не менее 22 тысяч рублей. Тем, кто пляжному отдыху предпочтет экскурсионные туры, придется заплатить больше. Рим, например, от 30 тысяч за четыре ночи.

Позаботиться о путевках туроператоры рекомендуют заблаговременно. По их словам, ажиотаж на туристическом рынке в майские праздники весьма серьезный.

Ранее стали известны самые дешевые направления для отдыха в этом году. Аналитики учитывали перелет в обе стороны, проживание, питание и даже расходы на развлечения на двоих на две недели. В лидерах – бывшие советские республики Белоруссия, Молдова, Абхазия, Армения и Грузия. Среди экзотических направлений главной по дешевизне оказалась Индия — поездка туда примерно обойдется в 1562 доллара.