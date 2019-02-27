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12:15

В АТОР рассказали, куда поедут отдыхать россияне на мартовские праздники

туризм

12:15

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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Внутренний туризм оказался более популярным у россиян на мартовских праздниках, чем отдых в ОАЭ, Индии и Турции. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"Сочи и Крым – лидирующие направления на мартовские праздники. Среди зарубежных направлений россияне выбирают ОАЭ, Индию и Турцию", – цитирует РИА Новости директора организации Майю Ломидзе. Она также отметила, что путешественники все чаще выбирают бюджетные варианты размещения и сокращают набор экскурсий. Продолжительность отдыха составляет четыре дня.

Ранее эксперты назвали самые выгодные направления для пляжного отдыха в марте. В тройке самых бюджетных направлений оказались Индия, Арабские Эмираты и Иордания. Путевки на 10 дней с вылетом 7–10 марта на двоих человек обойдутся дешевле 60 тысяч рублей. Далее следуют Таиланд, Израиль и Шри-Ланка – в районе 70–80 тысяч. Примерно за 90 тысяч можно слетать вдвоем на острова Хайнань или Бали или же отправится во Вьетнам. Замыкает десятку доступных направлений Мексика, путевка обойдется примерно в 95 тысяч рублей.

Кроме того, стали известны самые дешевые направления для отдыха в этом году. Аналитики учитывали перелет в обе стороны, проживание, питание и даже расходы на развлечения на двоих на две недели. В лидерах – бывшие советские республики Белоруссия, Молдова, Абхазия, Армения и Грузия. Среди экзотических направлений главной по дешевизне оказалась Индия — поездка туда примерно обойдется в 1562 доллара.

туризм

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