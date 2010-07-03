Россиянам напомнили о медстраховке при выезде за рубеж

Фото: depositphotos/Maximkostenko

В Минздраве напомнили россиянам о необходимости оформлять медстраховку при выезде за границу. В министерстве отметили, что без полиса все расходы на медпомощь придется оплачивать самостоятельно.

"Минздрав России настоятельно рекомендует при выезде за пределы РФ своевременно оформлять полис медицинского страхования для выезжающих за рубеж", – рассказали RT в пресс-службе Минздрава.

Уточняется, что по закону оплата медпомощи на время выезда за пределы страны предусмотрена при наличии страховки. Также данные расходы может взять на себя лицо, которое пригласило россиянина на территорию иностранного государства.

Как стало известно ранее, с туристов в Таиланде будут собирать дополнительные 100 батов (3 доллара или 200 рублей по актуальному курсу) за обязательную медицинскую страховку. Нововведение начнет действовать через полгода. Пока не уточняется, будут ли освобождаться от уплаты туристы, которые купили на родине собственные страховые полисы.