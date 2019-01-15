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16:55

Ростуризм раскритиковал идею о налоге на выезд из России

туризм

16:55

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Фото: depositphotos/zebryansk

Федеральное агентство по туризму не поддержало идею о введении налога на выезд из России. Ранее с такой инициативой выступила ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "АВАНТИ".

В Ростуризме считают неотъемлемым правом граждан свободно выбирать направления турпоездок, в том числе зарубежных, в соответствии со своими желаниями и возможностями, передает РИА Новости слова советника главы ведомства Андрея Монакова. Он заявил, что искусственное ограничение конкуренции может негативно повлиять на совершенствование сервиса внутри страны и привести к росту цен.

В "АВАНТИ" предложили брать 500 рублей с каждого человека, покидающего территорию РФ, независимо от национальности. Свое предложение они направили спикерам Совета Федерации и Госдумы Валентине Матвиенко и Вячеславу Володину и главе Ростуризма Олегу Сафонову.

В начале января Япония ввела налог в размере одной тысячи иен (около девяти долларов) на выезд из страны для иностранных туристов. Налог включат в стоимость обратного билета на самолет или судно наряду с другими сборами.

В 2019 году российские туристы смогут посетить без виз 119 стран мира, в числе которых почти все государства Южной Америки, бывшие союзные республики, Турция, ОАЭ, Южная Корея, ряд стран Юго-Восточной Азии и другие.

туризм

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