Туристам придется платить налог за выезд из Японии

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Япония ввела налог в размере одной тысячи иен (около девяти долларов) на выезд из страны для иностранных туристов.

Он будет включен в цену обратного билета на самолет или судно наряду с другими сборами, передает ТАСС.

Исключение составят пассажиры частных самолетов, которым придется платить перед вылетом.

Налог не распространяется на детей до двух лет, транзитных пассажиров, попавших под депортацию и оказавшихся в стране из-за ЧП.

Отмечается, что поступившие средства потратят на развитие инфраструктуры к Олимпиаде, которая в 2020 году пройдет в Токио.

В 2018 году Япония упростила визовый режим для клиентов туристических фирм, входящих в Российский союз туриндустрии (РСТ) и Ассоциацию туроператоров России (АТОР).