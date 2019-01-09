Россияне смогут посетить без виз 119 стран

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Российские туристы в 2019 году могут посетить без виз 119 стран мира, в числе которых почти все государства Южной Америки, бывшие союзные республики, Турция, ОАЭ, Южная Корея, ряд стран Юго-Восточной Азии и другие.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на исследование компании Henley & Partners, российский паспорт занял 48 место в рейтинге сильнейших паспортов мира. Соседние с Россией позиции заняли Микронезия, Босния и Герцеговина и Острова Палау.

При этом наибольшие преимущества в 2019 году получат обладатели японского паспорта. Без виз они могут посетить 190 стран мира. На втором месте оказались граждане Сингапура и Южной Кореи (по 189 стран). А третье место досталось французам и немцам, чьи паспорта позволяют безвизово посетить 188 стран. В десятку лидеров также вошли Дания, Финляндия, Италия, Швеция, Великобритания, США, ОАЭ и Украина.

Сложнее всего в плане перемещений по миру придется гражданам Ирака и Афганистана. Они могут посетить без виз только 30 стран мира.