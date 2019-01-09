Россияне смогут посетить без виз 119 стран

Российские туристы в 2019 году могут посетить без виз 119 стран мира, в числе которых почти все государства Южной Америки, бывшие союзные республики, Турция, ОАЭ, Южная Корея, ряд стран Юго-Восточной Азии и другие.
Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на исследование компании Henley & Partners, российский паспорт занял 48 место в рейтинге сильнейших паспортов мира. Соседние с Россией позиции заняли Микронезия, Босния и Герцеговина и Острова Палау.
При этом наибольшие преимущества в 2019 году получат обладатели японского паспорта. Без виз они могут посетить 190 стран мира. На втором месте оказались граждане Сингапура и Южной Кореи (по 189 стран). А третье место досталось французам и немцам, чьи паспорта позволяют безвизово посетить 188 стран. В десятку лидеров также вошли Дания, Финляндия, Италия, Швеция, Великобритания, США, ОАЭ и Украина.
Сложнее всего в плане перемещений по миру придется гражданам Ирака и Афганистана. Они могут посетить без виз только 30 стран мира.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.