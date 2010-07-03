В Таиланде введут обязательную медстраховку для туристов

Фото: Москва 24/Александр Горностаев

С туристов в Таиланде будут собирать дополнительные 100 батов (3 доллара или 200 рублей по актуальному курсу) за обязательную медицинскую страховку.

"Плата будет взиматься при наличии необходимости, и это окажет минимальное влияние на туристическую отрасль", – цитирует ТАСС представителя министерства туризма и спорта. Он также отметил, нововведение начнет действовать через полгода.

Власти страны пока не уточнили, будут ли освобождаться от уплаты туристы, которые купили на родине собственные страховые полисы.

Ожидается, что плата будет собираться ежегодно с 38 миллионов человек. Доход государства составит более 119,3 миллиона долларов.

Ранее сообщалось, что налог для иностранных туристов в размере 10 долларов планируют ввести на Бали. Деньги пойдут на улучшение экологии и сохранение культурного наследия острова. Есть два возможных варианта: либо налог будут сразу включать в стоимость билетов, либо он будет взиматься непосредственно по прибытию на остров.

Япония ввела налог в размере одной тысячи иен (около девяти долларов) на выезд из страны для иностранных туристов. Он будет включен в цену обратного билета на самолет или судно наряду с другими сборами. Исключение составляют пассажиры частных самолетов.

