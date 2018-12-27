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17:06

Турция с 1 января введет для туристов налог на безопасность

туризм за рубежом

17:06

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

С 1 января Турция введет для туристов налог на безопасность, сообщает "Интерфакс". По прилете в страну в аэропортах с туристов будут взимать по 1,5 евро.

По данным турецких СМИ, сначала планировалось ввести налог в размере трех евро с человека, однако ассоциация туристических агентств Турции обратилась к министру культуры и туризма Мехмету Нури Эрсою с предложением снизить сбор, поскольку миллионы туристов уже оплатили отдых в 2019 году. После переговоров было решено сократить сбор вдвое.

В Ассоциации туроператоров России рассказали, что новый налог вводится неожиданно, и пока не ясно, будет ли взиматься доплата с туристов, уже купивших путевку в Турцию по акциям раннего бронирования. В АТОР предположили, что для уже проданных туров налог скорее всего ляжет на плечи туроператоров.

Турция по итогам 2018 года рассчитывает принять 40 миллионов иностранных туристов, из которых шесть миллионов – россияне.

Ранее сообщалось, что туроператоры предупредили о прогнозируемом росте цен на путевки в Турцию летом 2019 года. Путевки в эту страну по комфортным ценам, равным или близким уровню этого лета, можно будет купить только до марта. При этом стоит учитывать, что акции раннего бронирования у многих туроператоров еще не запустились, в полную силу они стартуют в конце ноября и начале декабря.

У некоторых крупных туристических компаний раннее бронирование открыто лишь на часть ассортимента, причем преимущественно на дорогие или эксклюзивные отели. Планка минимальных и средних цен на летнюю Турцию в среднем поднимется на 10–25%. Эксперты объясняют это ростом цен на авиатопливо и инфляционными корректировками.

туризм за рубежом

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