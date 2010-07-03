Составлен рейтинг самых популярных у туристов стран

В рейтинге самых посещаемых в 2018 году стран Россия сохранила 16-е место. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).
По данным Всемирной туристической организации при ООН (UNWTO), в прошлом году по миру путешествовало 1,4 миллиарда туристов, то есть на 5,6% больше, чем годом ранее. Более 60% мирового турпотока пришлось на 20 стран.
По числу принятых в 2018 году иностранных туристов лидирует Франция (93,2 миллиона человек). Помимо нее, в топ-5 вошли Испания (82,8 миллиона), США (82,2 миллиона), Китай (62,9 миллиона) и Италия (62,1 миллиона).
Как отметили в АТОР, в первой десятке самых популярных у туристов стран наиболее заметную динамику показала Турция, переместившаяся с восьмой на шестую позицию. Рост турпотока на турецкие курорты составил почти 22%.
Вслед за Турцией в рейтинге идут Мексика, которую посетили 41,4 миллиона человек, Германия с 38,9 миллиона туристов и Таиланд, где побывали 38,3 миллиона отдыхающих. Замыкает первую десятку Великобритания (35,1 миллиона), опустившаяся вниз сразу на три пункта.
"Вторая десятка стран интересна из-за присутствия в ней России. Она − на 16-м месте среди самых посещаемых государств с показателем 24,6 миллиона иностранных туристов", − уточнили в АТОР. Соседями России в рейтинге стали Малайзия и Канада.
Помимо них, в топ-20 туристических направлений попали Япония, Австрия, Греция, Гонконг, Португалия, Нидерланды и Макао.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.