Составлен рейтинг самых популярных у туристов стран

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В рейтинге самых посещаемых в 2018 году стран Россия сохранила 16-е место. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным Всемирной туристической организации при ООН (UNWTO), в прошлом году по миру путешествовало 1,4 миллиарда туристов, то есть на 5,6% больше, чем годом ранее. Более 60% мирового турпотока пришлось на 20 стран.

По числу принятых в 2018 году иностранных туристов лидирует Франция (93,2 миллиона человек). Помимо нее, в топ-5 вошли Испания (82,8 миллиона), США (82,2 миллиона), Китай (62,9 миллиона) и Италия (62,1 миллиона).

Как отметили в АТОР, в первой десятке самых популярных у туристов стран наиболее заметную динамику показала Турция, переместившаяся с восьмой на шестую позицию. Рост турпотока на турецкие курорты составил почти 22%.

Вслед за Турцией в рейтинге идут Мексика, которую посетили 41,4 миллиона человек, Германия с 38,9 миллиона туристов и Таиланд, где побывали 38,3 миллиона отдыхающих. Замыкает первую десятку Великобритания (35,1 миллиона), опустившаяся вниз сразу на три пункта.

"Вторая десятка стран интересна из-за присутствия в ней России. Она − на 16-м месте среди самых посещаемых государств с показателем 24,6 миллиона иностранных туристов", − уточнили в АТОР. Соседями России в рейтинге стали Малайзия и Канада.

Помимо них, в топ-20 туристических направлений попали Япония, Австрия, Греция, Гонконг, Португалия, Нидерланды и Макао.