Названы самые дешевые направления летних поездок за рубеж

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Этим летом самым дешевым зарубежным направлением для россиян стала Белоруссия. Такой вывод аналитики сделали, проанализировав средние цены бронирования авиабилетов "туда–обратно" на летние месяцы, передает RT.

В частности, билеты из Москвы в Минск на одного человека обойдутся в пять тысяч рублей. На втором месте – Франция. Перелет в города Бордо и Монпелье выйдет примерно в 9–11 тысяч рублей.

Далее следуют Турция (Стамбул), Казахстан (Алматы), Грузия (Батуми) и Армения (Ереван). Билеты туда будут стоить от 10 тысяч рублей. Аналитики отмечают, что выгоднее всего отправиться в отпуск в июне.

За последние годы средний чек на авиабилеты в этом месяце составил примерно 12,8 тысячи рублей. В августе можно слетать за границу в среднем за 13,7 тысячи рублей, а дороже всего поездка обойдется в июле – 15,5 тысячи.

44% россиян планируют провести свой летний отпуск дома, следует из опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

На даче планируют остаться 26% опрошенных. Для сравнения, в прошлом году таких ответов было 34%. За границей планируют отдохнуть 10% россиян.

В другом городе или селе России намерены провести отпуск 9% респондентов, на черноморском побережье Кавказа – 9%, в Крыму – 6%, в других местах на территории бывшего СССР – 2%, в Прибалтике – 1%.

Летний отпуск проведут дома в основном люди с неполным средним образованием и из Дальневосточного федерального округа. На даче в первую очередь собираются отдохнуть пенсионеры и жители Москвы и Санкт-Петербурга.