Названы самые дешевые направления летних поездок за рубеж

Этим летом самым дешевым зарубежным направлением для россиян стала Белоруссия. Такой вывод аналитики сделали, проанализировав средние цены бронирования авиабилетов "туда–обратно" на летние месяцы, передает RT.
В частности, билеты из Москвы в Минск на одного человека обойдутся в пять тысяч рублей. На втором месте – Франция. Перелет в города Бордо и Монпелье выйдет примерно в 9–11 тысяч рублей.
Далее следуют Турция (Стамбул), Казахстан (Алматы), Грузия (Батуми) и Армения (Ереван). Билеты туда будут стоить от 10 тысяч рублей. Аналитики отмечают, что выгоднее всего отправиться в отпуск в июне.
За последние годы средний чек на авиабилеты в этом месяце составил примерно 12,8 тысячи рублей. В августе можно слетать за границу в среднем за 13,7 тысячи рублей, а дороже всего поездка обойдется в июле – 15,5 тысячи.
44% россиян планируют провести свой летний отпуск дома, следует из опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
На даче планируют остаться 26% опрошенных. Для сравнения, в прошлом году таких ответов было 34%. За границей планируют отдохнуть 10% россиян.
В другом городе или селе России намерены провести отпуск 9% респондентов, на черноморском побережье Кавказа – 9%, в Крыму – 6%, в других местах на территории бывшего СССР – 2%, в Прибалтике – 1%.
Летний отпуск проведут дома в основном люди с неполным средним образованием и из Дальневосточного федерального округа. На даче в первую очередь собираются отдохнуть пенсионеры и жители Москвы и Санкт-Петербурга.
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