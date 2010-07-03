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17:54

Туроператоры сообщили, куда россияне чаще всего летали на майских праздниках

общество транспорт туризм праздники

17:54

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, куда чаще всего летали россияне на майских праздниках. В организации отметили, что длинные майские праздники позволили гражданам РФ отправиться на отдых, передает ИА "НСН".

По сообщениям экспертов отрасли, несмотря на длительные праздники, только третья часть улетевших отдыхать вышли на работу 13 мая. Большинство туристов предпочли продлить свой отпуск.

"Как мы и прогнозировали, туда люди и поехали. Перечень наиболее запрашиваемых стран понятен. 1-е место – Россия: Сочи, Крым, Анапа. Это наиболее дешевые варианты. На втором месте по популярности – Турция, Египет, Кипр, Испания, Болгария. В десятку попал Таиланд, Тунис, Хорватия. Общее количество туристических поездок превышает на 20% объемы прошлого года. Большинство туров были длительностью 10-20 дней. Многие люди вернулись только вчера", – сказала исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

Как прийти в себя после майских праздников

Ранее российские авиакомпании сообщили, какие направления оказались самыми популярными у граждан РФ в эти майские праздники. Это рейсы из Москвы в Симферополь, Сочи, Ниццу и Анталью.

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общество транспорт туризм праздники

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