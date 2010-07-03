Авиакомпании назвали самые популярные рейсы у россиян в майские праздники

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Рейсы из Москвы в Симферополь, Сочи, Ниццу и Анталью были наиболее популярны у пассажиров авиакомпаний "Уральские авиалинии", S7 Airlines и Azur Air в майские праздники. Такие данные приводят пресс-службы компаний, передает Агентство "Москва".

С 1 по 12 мая 2019 года "Уральские авиалинии" перевезли 325 тысяч 446 пассажиров. Самыми популярными направлениями стали: Москва – Симферополь, Москва – Сочи, Москва – Калининград, Жуковский – Прага, Жуковский – Тбилиси, Жуковский – Тель-Авив, Санкт-Петербург – Тбилиси, Сочи – Тбилиси, Екатеринбург – Прага.

С 27 апреля по 12 мая S7 перевезла 796 тысяч 549 пассажиров. Авиакомпания подчеркнула, что в майские праздники, как обычно, особой популярностью пользуются рейсы в европейские города на Средиземноморском побережье. В этом году S7 отметила интерес к полетам в Ниццу.

В пресс-службе Azur Air заявили, что с 1 по 12 мая компания обеспечила 211,5 тысячи пассажирам перевозку из России на зарубежные курорты и в обратном направлении. Самыми популярными у россиян стали туры из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга в Анталью и Энфиду. Большая часть туристов из Сибири и Дальнего Востока летали в Нячанг (Вьетнам).