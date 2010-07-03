Почти половина россиян планирует провести летний отпуск дома

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
44% россиян планируют провести свой летний отпуск дома, следует из опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), сообщает Агентство "Москва".
По словам директора центра по работе с органами государственной власти Кирилла Родина, начиная с 2004 года эта доля потихонечку снижается с 59%, что свидетельствует о возрастающей мобильности россиян.
На даче планируют остаться 26% опрошенных. Для сравнения, в прошлом году таких ответов было 34%. За границей планируют отдохнуть 10% россиян. Эта доля возросла с прошлогоднего показателя в 4%.
В другом городе или селе России намерены провести отпуск 9% респондентов, на черноморском побережье Кавказа – 9%, в Крыму – 6%, в других местах на территории бывшего СССР – 2%, в Прибалтике – 1%.
Летний отпуск проведут дома в основном люди с неполным средним образованием и из Дальневосточного федерального округа. На даче в первую очередь собираются отдохнуть пенсионеры и жители Москвы и Санкт-Петербурга.
За границу намерены поехать в основном жители мегаполисов, основная возрастная группа – от 18 до 24 лет.
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