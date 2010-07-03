ЕС изменил правила выдачи виз

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Совет ЕС одобрил изменения в правилах выдачи "шенгена". Туристов ждет упрощение процедуры получения виз и подорожание услуг.

В скором времени документ будет опубликован в официальном журнале ЕС, закон вступит в силу через полгода.

Визу на год можно будет получить, если заявитель выполняет условия въезда и в течение предыдущих двух лет получил и законно использовал три краткосрочные визы. На два года визу выдадут при условии получения годовой мультивизы в течение тех же двух предыдущих лет. Пятилетнюю визу получит тот, кто правильно использовал двухгодичную, говорится в распространенном коммюнике.

Консульский сбор вырастет на 10 евро (для России – с нынешних 30 до 40 евро). Размер сбора будет пересматриваться раз в три года.

Заявителям не придется лично приходить в визовый центр – будет достаточно подать заявку в электронном виде. Сейчас разрешено подать заявку на визу максимум за три месяца до поездки. Согласно новым правилам, запрашивать визу можно будет и за полгода до начала путешествия.

Несовершеннолетних в возрасте от 6 до 18 лет и вовсе освободят от визовых оплат.

Шенгенская зона функционирует с 1995 года. Принятые в ней правила предусматривают отмену паспортного контроля на границах стран, подписавших соответствующее Шенгенское соглашение. Для разрешения на въезд в любую из стран Европы россиянам приходится проходить дактилоскопию.

