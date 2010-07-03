Названы страны-лидеры по выдаче "шенгена" в Москве

Консульство Испании в Москве стало лидером по числу выданных шенгенских виз в 2018 году. Оно выдало 477 319 виз, 92% которых были многократными, передает РИА Новости со ссылкой на визовую статистику ЕС.
По данным АТОР, среди лидеров оказались Франция и Чехия. Помимо этого, в получении "шенгена" почти не отказывает генеральное консульство Италии.
В десятку лидеров по количеству выданных виз попали Греция, Чехия, Германия, Финляндия, Латвия, Венгрия и Эстония. А вот Исландия, Люксембург и Словакия в минувшем году выдали меньше всего "шенгенов".
Отказывали россиянам в генконсульствах Норвегии, Бельгии, Германии, Нидерландов и Польши. Всего в 2018 году гражданам РФ выдали 3 631 318 шенгенских виз.
В конце апреля стало известно, что некоторые визовые центры в Москве не справляются с обработкой заявок всех желающих. Проблемными были три направления: Франция, Испания и Чехия. На подачу документов в визовые центры этих стран выстраились огромные очереди.
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