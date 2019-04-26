Почему у ряда столичных визовых центров возникли проблемы в работе

Начало туристического сезона для москвичей может оказаться под угрозой. В Российском союзе туриндустрии (РСТ) подтвердили, что в работе ряда столичных визовых центров есть сбои. Проблемными оказались три направления: Франция, Испания и Чехия. На подачу документов в визовые центры этих стран выстраиваются огромные очереди. Узнайте, почему так получилось и как уехать за границу без задержек.

Фото: Агентство Москва/Ермаков Дмитрий

Что случилось?

О том, что некоторые визовые центры в Москве не справляются с обработкой заявок всех желающих, сначала предупредила Ассоциация туроператоров России (АТОР). Затем это подтвердила и пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина. По ее словам, ситуация в настоящий момент критическая, так как консульства некоторых стран не успевают обрабатывать увеличившееся количество запросов. "Угроза срыва сезона есть реальная совершенно", – рассказала

Тюрина в интервью радиостанции "Коммерсантъ FM". Она добавила, что подобных проблем на туристическом рынке не было уже давно.

Она также предположила, что проблемы могут быть обусловлены длинными майскими праздниками. "Похоже, что россияне решили прямо целый отпуск использовать. 6–7–8, рабочие дни за свой счет прибавляют к этим праздникам и уезжают сразу на 12 дней", – полагает представитель РСТ.

При этом Тюрина рассказала радиостанции "Москва FM", что в визовых центрах людям могут предлагать премиум-обслуживание за дополнительную плату. Такая услуга в среднем стоит порядка пяти тысяч рублей. Но, по словам Тюриной, она не гарантирует ускорения процесса получения визы.

Начало туристического сезона под угрозой срыва из-за проблем в работе визовых центров

Какие направления проблемные?

В настоящий момент проблемы возникли по трем направлениям: Франция, Испания и Чехия. По словам Тюриной, Испания и Франция объясняют сбой в работе ростом обращений за визами на 40%. "Испанцы тоже не успевают и даже остановили запись на подачу документов перед майскими праздниками", – рассказала Тюрина. Она также добавила, что представители Чехии заранее предупреждали, что увеличивают срок оформления виз, правда – "непонятно почему".

Сейчас, по информации РСТ, перед визовым центром Франции очереди выстраиваются за два часа до открытия учреждения. "Приехали в последний рабочий день недели, в пятницу, в 15 часов, за час до официального закрытия визового центра. Очень душно, очень много людей, – рассказала "Коммерсантъ FM" москвичка Наталья. – Дети, старики, женщины – все стоят, мест не хватает. Три часа мы провели в таком состоянии, только в 18 часов нас вызвали к окошку подавать документы". По словам женщины, оформление документов и все сопутствующие процессы заняли у нее еще час, а чтобы забрать паспорта, в другой день женщина провела в переполненном здании еще три часа – "на выдачу работали лишь два окна".

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Как справлялись раньше?

Представитель РСТ рассказала, что раньше в подобных ситуациях в визовых центрах увеличивали количество рабочих дней и привлекали дополнительный персонал – проблема не новая. В то же время Тюрина выразила мнение, что в этот раз все будет зависеть от личности каждого консула: "Надо ему это или не надо, хочет он, чтобы поехали туристы в страну, или не хочет, нужны ли ему скандалы в прессе или не нужны".

Как отправиться в путешествие без задержек?

"Когда вы планируете свой отдых буквально накануне пиковых моментов вроде майских праздников, идеально все-таки рассматривать безвизовые варианты", – рассказал Москве 24 вице-президент РСТ и директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко.

Однако если в такое время вы стойко намерены сделать визу, помните, праздники или летний период обязательно сказываются на сроках ее получения. "Прописанные сроки получения в такие периоды очень часто не выдерживаются. Тому подтверждение последние несколько лет", – полагает он. Поэтому в такое время Осауленко посоветовал делать документы через туроператоров: "Туроператоры имеют прямые аккредитации в своих консульствах и посольствах, и это позволяет им укладываться в сроки, обозначенные консульскими службами тех стран, где требуется виза". Тогда как, занимаясь этим вопросом самостоятельно, россияне, по его словам, получают визу "на общих основаниях".

Кроме того, юристы и туроператоры рекомендуют покупать страховки от невыезда за границу.

Фото: Агентство Москва/Мобильный репортер

Без визы

Чтобы не попасть в ситуацию, которая сложилась перед майскими праздниками по направлениям Франции, Чехии и Испании в этом году, эксперты советуют выбирать страны, где не нужна виза. В настоящий момент для россиян в таком режиме открыто более 76 территорий.

"Самые популярные безвизовые направления – Турция, Тунис, Израиль, и потоки в эти страны подтверждают, что россиянам туда не требуются визы", – рассказал Осауленко и отметил, что отсутствие визы естественным путем увеличивает поток туристов на 30%.

Кроме того, при наличии только загранпаспорта россияне смогут посетить популярные Вьетнам, ОАЭ, Мальдивы, Таиланд, Тунис, Кубу. А для поездок в Абхазию, Армению, Беларусь, Казахстан и Киргизию потребуется только общегражданский документ.