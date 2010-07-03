Москвичей предупредили о сбое в работе визовых центров

Визовые центры в Москве не успевают обрабатывать заявки. Туроператоры обеспокоены из-за сбоев в работе и призывают клиентов приобретать страховки от невыезда, предупредила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
"На этой неделе в визовом центре Испании наблюдаются большие проблемы. Там скопилось множество паспортов, сотрудники не успевают обрабатывать заявки, не справляются с объемами. В связи с этим запись на подачу на апрель невозможна, нет пока информации и по свободным датам на май. По словам туроператоров, очереди спровоцированы выросшим по сравнению с прошлым годом числом желающих отправиться в Испанию. Это и влечет за собой большой поток записи туристов и, на сегодняшний день, ВЦ вынужден остановить запись, так как количество мест ограничено", – сказали в ассоциации.
АТОР уточняет, что в начале сезона проблемы со сроками обработки документов имеются в нескольких визовых центрах стран Евросоюза. Однако эксперты отметили, что проблемы эти скоро разрешатся, так как ситуации характерны для начала сезона. Если этого не произойдет, то возникнет угроза срыва начала сезона.
В АТОР добавили, что в такой ситуации самый простой путь избежать срыва поездки – просто приобрести страховку от невыезда.
Ранее стало известно, что Ростуризм разработал регламент межведомственного взаимодействия при ЧС на туристическом рынке. Его цель – согласованные действия федеральных органов исполнительной власти в сферах туризма, транспорта, защиты прав потребителей.
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