Ростуризм разработал меры по предупреждению ЧС у туроператоров

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Ростуризм разработал регламент межведомственного взаимодействия при чрезвычайных ситуациях на туристическом рынке, передает ТАСС.

Главная его цель – согласованные действия федеральных органов исполнительной власти в сферах туризма, транспорта, защиты прав потребителей. Они необходимы для повышения эффективности реагирования в экстренных случаях, связанных с эвакуацией российских туристов из-за рубежа. Новый алгоритм позволит не только оказывать экстренную помощь туристам, но и предупреждать ЧС у туроператора.

Ведомство также попросило председателя Банка России превентивно определять страховые компании, находящиеся в зоне риска. Еще одной мерой поддержки должна стать возможность для уже работающих на рынке турфирм использовать гибкий механизм страхования ответственности, считает глава Ростуризма Зарина Догузова.

Предлагается установить минимальный размер денежный суммы, которую должен накопить туроператор в фонде персональной ответственности. Эти деньги будут расходовать в случае экстремальных ситуаций для помощи клиентам туроператора.

Кроме того, Ростуризм хочет определить максимальный размер фонда персональной ответственности туроператоров с сохранением механизма страхования. Сейчас туроператоры обязаны страховать свои риски на случай ЧС. Это нужно, чтобы выплачивать туристам компенсации и направлять средства в фонд персональной ответственности. Его распаковывают для помощи туристам, если не наступил страховой случай или средств для выплаты компенсаций и эвакуации туристов по страховой линии не хватает. При этом максимальный размер фонда персональной ответственности не определен.

Документ согласуют с Минэкономразвития, Минтрансом, МИД, Росавиацией, Роспотребнадзором, Банком России, ассоциацией "Турпомощь". Завершиться этот процесс должен до наступления летнего высокого туристического сезона.