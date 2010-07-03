Стали известны самые дешевые зарубежные курорты

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Эксперты проанализировали цены на отдых в приморских городах и пришли к выводу, что самыми дешевыми зарубежными курортами этим летом стали Турция, Грузия, Болгария, Греция, Черногория и Кипр, передает РИА Новости со ссылкой туристический поисковик Aviasales .

Отдохнуть вдвоем в этих странах можно за 50 тысяч рублей с учетом перелета и проживания в трехзвездочном отеле. В то же время в Крыму минимальный бюджет такого отдыха составляет 53 356 рублей. К примеру, два авиабилета из Москвы в Анталью стоят от 22382 рублей в обе стороны, а неделя в трехзвездочной гостинице – от 9 510 рублей. Таким образом, в целом тур обойдется в 31 892 рубля.

В Бургасе можно отдохнуть за 41 126 рублей: 26 478 рублей стоят билеты и 14 648 рублей – неделя проживания. Недорого отдохнуть можно и в Греции. В частности, неделя в Салониках будет стоить 44 788 рублей: 25 462 рубля – перелет и 19 326 рублей – гостиница. В черногорскую Будву можно съездить за 45 127 рублей: 29 988 рублей – перелет и 15 139 рублей – проживание.

Еще одно недорогое направление – Кипр. Купить билеты из Москвы в Ларнаку можно за 29 908 рублей на двоих, а отель в небольшом городе Полис обойдется в 17 508 рублей. То есть общий бюджет поездки составит 47 416 рублей.

Ранее туроператоры назвали европейские страны, где легче всего получить визу. Наиболее оперативно процесс получения происходит в визовых центрах Греции, Италии, Болгарии и Хорватии. Менее быстро работают визовые центры Германии, Швейцарии, Португалии, Испании, Венгрии, Франции и Мальты. Работу последних туроператоры характеризуют словом "нормально".

"Шенген" в Испанию оформляется просто и довольно быстро. Здесь только одна проблема: из-за большого числа желающих визовый центр в Москве не справляется с объемами заявок. До двух недель приходится ждать записи на подачу документов в визовые центры Испании и Франции.