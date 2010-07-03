Туроператоры назвали самые проблемные страны для оформления шенгена

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Туроператоры назвали европейские страны, оформление визы в которые зачастую проходит не без проблем, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Наиболее оперативно процесс получения визы происходит в визовых центрах Греции, Италии, Болгарии и Хорватии. Менее быстро работают визовые центры Германии, Швейцарии, Португалии, Испании, Венгрии, Франции и Мальты. Работу последних туроператоры характеризуют словом "нормально".

Шенген в Испанию оформляется просто и довольно быстро. Здесь только одна проблема: из-за большого числа желающих визовый центр в Москве не справляется с объемами заявок. До двух недель приходится ждать записи на подачу документов в визовые центры Испании и Франции.

Довольно сложно получить визу для первого въезда в Германию. Для этого требуется много документов, при этом их необходимо сдавать заблаговременно.

У туристов, которые еще не были в странах Шенгенского соглашения, заминки происходят при оформлении виз в Швейцарию.

До 15 рабочих дней москвичам приходится ожидать визы в Чехию, еще дольше – в Финляндию и Австрию.

Согласно данным туроператоров, чаще всего на повторную сдачу биометрии приглашают визовые центры Нидерландов, Испании, Португалии, Венгрии и Франции.

Ранее в АТОР оценили инициативу введения электронных виз. Это упрощенная процедура оформления документов, которую можно пройти удаленно, без похода в визовый центр.

Предполагается, что такие визы будут однократными, краткосрочными, но универсальными, то есть не только для туристических, но и для деловых, частных и гуманитарных поездок. Эксперты отмечают, что нужно обеспечить выдачу электронных виз гражданам приграничных и ближайших к России стран Европы.

