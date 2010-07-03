Темы дня

Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

13:17

В АТОР оценили инициативу введения электронных виз

туризм

13:17

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) считают, что введение электронных виз приведет к росту турпотока на уровне 20-25 процентов.

"В основном рост произойдет за счет увеличения количества самостоятельных путешественников", – говорится на сайте ассоциации.

Ранее СМИ сообщили, что Владимир Путин распорядился с 2021 года ввести электронные визы для въезда в Россию. Поручение дано премьер-министру, министрам иностранных дел, внутренних дел и директору ФСБ, подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Электронные визы – упрощенная процедура оформления документов, ее можно пройти удаленно, без похода в визовый центр. Предполагается, что такие визы будут однократными, краткосрочными, но универсальными – не только для туристических, но и для деловых, частных и гуманитарных поездок.

Эксперты отмечают, что нужно обеспечить выдачу электронных виз гражданам приграничных и ближайших к России стран Европы.

"У нас действует безвизовый режим со странами Латинской Америки, но турпоток оттуда невелик, так как лететь очень долго. Увеличение турпотока и количества краткосрочных поездок возможно из таких стран, где совпадут два фактора: развитость авиасообщения между странами и непродолжительное время полета – не более пяти часов", – цитируются на сайте АТОР слова замдиректора компании "Академсервис" Александра Курносова.

Сейчас электронные визы можно оформить только для посещения Дальнего Востока. Жители 18 стран оформляют их на специальном сайте или в визовых центрах.

Ранее сообщалось, что Совет ЕС одобрил изменения в правилах выдачи "шенгена". Туристов ждут упрощение процедуры получения виз и подорожание услуг. Визу на год можно будет получить, если заявитель выполняет условия въезда и в течение предыдущих двух лет получил и законно использовал три краткосрочные визы. На два года визу выдадут при условии получения годовой мультивизы в течение тех же двух предыдущих лет. Пятилетнюю визу получит тот, кто правильно использовал двухгодичную. Консульский сбор вырастет на 10 евро (для России – с нынешних 30 до 40 евро).

Читайте также

туризм

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика