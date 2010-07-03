В АТОР оценили инициативу введения электронных виз

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) считают, что введение электронных виз приведет к росту турпотока на уровне 20-25 процентов.

"В основном рост произойдет за счет увеличения количества самостоятельных путешественников", – говорится на сайте ассоциации.

Ранее СМИ сообщили, что Владимир Путин распорядился с 2021 года ввести электронные визы для въезда в Россию. Поручение дано премьер-министру, министрам иностранных дел, внутренних дел и директору ФСБ, подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Электронные визы – упрощенная процедура оформления документов, ее можно пройти удаленно, без похода в визовый центр. Предполагается, что такие визы будут однократными, краткосрочными, но универсальными – не только для туристических, но и для деловых, частных и гуманитарных поездок.

Эксперты отмечают, что нужно обеспечить выдачу электронных виз гражданам приграничных и ближайших к России стран Европы.

"У нас действует безвизовый режим со странами Латинской Америки, но турпоток оттуда невелик, так как лететь очень долго. Увеличение турпотока и количества краткосрочных поездок возможно из таких стран, где совпадут два фактора: развитость авиасообщения между странами и непродолжительное время полета – не более пяти часов", – цитируются на сайте АТОР слова замдиректора компании "Академсервис" Александра Курносова.

Сейчас электронные визы можно оформить только для посещения Дальнего Востока. Жители 18 стран оформляют их на специальном сайте или в визовых центрах.

Ранее сообщалось, что Совет ЕС одобрил изменения в правилах выдачи "шенгена". Туристов ждут упрощение процедуры получения виз и подорожание услуг. Визу на год можно будет получить, если заявитель выполняет условия въезда и в течение предыдущих двух лет получил и законно использовал три краткосрочные визы. На два года визу выдадут при условии получения годовой мультивизы в течение тех же двух предыдущих лет. Пятилетнюю визу получит тот, кто правильно использовал двухгодичную. Консульский сбор вырастет на 10 евро (для России – с нынешних 30 до 40 евро).

