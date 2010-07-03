Россиянам не будут запрещать ездить в Грузию

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Запрещать поездки в Грузию Россия не собирается, заявили в Кремле. Нынешние ограничения ввели из соображений безопасности.

"Говорить о том, что люди полностью перестанут ездить в Грузию, невозможно, невозможно людям и запретить ездить в Грузию. Никто этого не собирается делать. Можно только гражданам рекомендовать обратить внимание на те угрозы их личной безопасности, которые в это время в Грузии могут возникать", – пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает "Интерфакс".

21 июня Владимир Путин своим указом запретил российским авиакомпаниям воздушные перевозки в Грузию с 8 июля.

Этому предшествовало заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси о том, что Москва заинтересована в общественном расколе Грузии. Премьер-министр Дмитрий Медведев счел ее слова непрофессиональными.

Глава Грузии же считает, что политика не должна влиять на туристов из РФ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова возразила, что они должны чувствовать, "что их встречают как самых дорогих гостей".

Премьер-министр Грузии Макмука Бахтадзе отметил, что республика безопасна для российских туристов. Глава ассоциации гостиниц и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили предложил запустить из аэропортов Баку, Еревана и турецкого Трабзона бесплатные автобусы, чтобы те могли добраться в Грузию. Посольства Грузии за рубежом тем временем начали кампанию по привлечению туристов.

Протесты в стране начались после Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия. В ней участвовал депутат Госдумы, президент МАП Сергей Гаврилов, который сидел в кресле главы парламента. Гаврилов сказал, что в кресло спикера его посадила грузинская сторона "согласно протоколу подобных мероприятий". Представители оппозиции отреагировали на это негативно.

Митингующие штурмовали здание парламента и требовали отставки главы парламента Ираклия Кобахидзе. Для разгона протестующих полиция применила слезоточивый газ и водометы.

Кобахидзе покинул пост. Новым спикером парламента Грузии стал лидер "Грузинской мечты" Арчил Талаквадзе.