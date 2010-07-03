Премьер Грузии назвал свою страну безопасной для россиян

Премьер-министр Грузии Макмука Бахтадзе заявил, что республика безопасна для российских туристов.
"Грузия является одной из самых безопасных стран в Европе, а когда мы говорим о Тбилиси, то это также самый безопасный город во всей Европе. Это хорошо знают туристы", – рассказал Бахтадзе в интервью грузинской телекомпании "Имеди".
По словам премьера, Грузия – безопасная страна как для российских туристов, так и для любого гостя, который приезжает в эту страну.
Ранее в Грузии отстранили десять полицейских за возможное превышение полномочий при разгоне митинга у здания парламента в Тбилиси 20-21 июня.
Беспорядки в Тбилиси начались после инцидента в ходе Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия, когда депутат Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера парламента.
Это вызвало возмущение представителей грузинской оппозиции. Активисты пошли на штурм здания парламента. Под давлением митингующих спикер парламента Ираклий Кобахидзе был вынужден покинуть свой пост.
В связи с этими событиями Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям пассажирские перевозки из России в Грузию с 8 июля. Роспотребнадзор также усилил контроль за качеством и безопасностью алкогольной продукции из Грузии.
Безопасно ли российским туристам находиться в Грузии
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