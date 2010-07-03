Названа доля грузинского вина в российских супермаркетах

Доля грузинского вина в российских торговых сетях незначительна. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на представителей крупных ритейлеров.
В ассортименте "Ашан Ритейл Россия" сообщили, что доля грузинских вин не превышает 8%. В случае приостановки поставок ритейлер готов восполнить недостаток этой продукции другими товарами.
Представитель X5 Retail Group, владеющей сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", добавил, что доля грузинских вин в торговых сетях составляет от 5% до 6,5%. Партнеры не предупреждали X5 о возможных приостановках поставок.
В "Магните" заявили, что доля прямого импорта вина из Грузии также незначительная.
Ранее Роспотребнадзор заявил, что усилен контроль за качеством и безопасностью алкогольной продукции из Грузии.
"Прямо и сейчас": без "Боржоми" и хачапури
Беспорядки в Тбилиси начались 20 июня. Поводом для них стало то, что во время заседания Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия российский депутат Сергей Гаврилов сел в кресло главы парламента Грузии и говорил на русском языке.
Это вызвало протест грузинской оппозиции. Участники протестных акций пошли на штурм здания парламента и потребовали отставки председателя парламента Грузии.
Возвращение туроператоров к полноценной работе с Грузией займет год-два после завершения политического кризиса в республике, заявили в Ростуризме. Владимир Путин ранее запретил авиасообщение с Грузией.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.