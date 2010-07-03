Названа доля грузинского вина в российских супермаркетах

Фото: depositphotos/mythja

Доля грузинского вина в российских торговых сетях незначительна. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на представителей крупных ритейлеров.

В ассортименте "Ашан Ритейл Россия" сообщили, что доля грузинских вин не превышает 8%. В случае приостановки поставок ритейлер готов восполнить недостаток этой продукции другими товарами.

Представитель X5 Retail Group, владеющей сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", добавил, что доля грузинских вин в торговых сетях составляет от 5% до 6,5%. Партнеры не предупреждали X5 о возможных приостановках поставок.

В "Магните" заявили, что доля прямого импорта вина из Грузии также незначительная.

Ранее Роспотребнадзор заявил, что усилен контроль за качеством и безопасностью алкогольной продукции из Грузии.

"Прямо и сейчас": без "Боржоми" и хачапури

Беспорядки в Тбилиси начались 20 июня. Поводом для них стало то, что во время заседания Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия российский депутат Сергей Гаврилов сел в кресло главы парламента Грузии и говорил на русском языке.

Это вызвало протест грузинской оппозиции. Участники протестных акций пошли на штурм здания парламента и потребовали отставки председателя парламента Грузии.

Возвращение туроператоров к полноценной работе с Грузией займет год-два после завершения политического кризиса в республике, заявили в Ростуризме. Владимир Путин ранее запретил авиасообщение с Грузией.

