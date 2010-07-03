В Ростуризме назвали сроки возвращения к полноценной работе с Грузией

Фото: Москва 24/Екатерина Борщева

Возвращение туроператоров к полноценной работе с Грузией займет год-два после завершения политического кризиса в республике, сообщил ТАСС советник главы Ростуризма и президент Ассоциации внутреннего и въездного туризма России (АВВТ) Владимир Шаров.

"От года до двух лет требуется времени туристическому сообществу, чтобы после исправления политической ситуации все встало опять на прежние рельсы", – сказал он.

Шаров также отметил, что Ассоциация внутреннего и въездного туризма России пока не рекомендует россиянам выбирать Грузию для отдыха.

"Реально угрозы там сейчас существуют для россиян, мы вынуждены пока советовать воздержаться от поездок, но будем надеяться, что здравый смысл возобладает", – подчеркнул советник.

Он добавил, что туроператоры и туристическое сообщество расстроены произошедшими в последние дни событиями.



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Протесты в Грузии начались после Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия. В ней участвовал депутат Госдумы, президент МАП Сергей Гаврилов, который сидел в кресле главы парламента.

Гаврилов сказал, что в кресло спикера его посадила грузинская сторона "согласно протоколу подобных мероприятий". Это вызвало негатив со стороны представителей оппозиции.

Митингующие штурмовали здание парламента и потребовали отставки главы парламента Ираклия Кобахидзе. Для разгона протестующих полиция применила слезоточивый газ и водометы.

24 июня власти Грузии решили пойти на уступки участникам протестов. Правящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" согласилась провести запланированные на 2020 год выборы в парламент по пропорциональной системе.

В ответ на это Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям выполнять полеты в эту страну. Грузинским авиаперевозчикам также запрещено летать в Россию. Хотя на сайте Georgian Airways и MyWay Airlines билеты в Тбилиси, Батуми, Кутаиси и обратно пока продаются.