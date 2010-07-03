Кремль прокомментировал ограничения в отношении Грузии

Фото: ТАСС/Зураб Курцикидзе/ЕРА

Владимир Путин ограничил прямое авиасообщение с Грузией, заботясь о безопасности россиян. Это нельзя назвать санкциями, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Непосредственно с агрессивным поведением ультрас столкнулись наши журналисты, непосредственно с агрессивным отношением к себе столкнулись наши парламентарии", – подчеркнул он.

Представитель Кремля не согласился с предположением, что россиянам в Грузии угрожает лишь гипотетическая опасность. "Какая же гипотетическая? Вы спросите у журналистов ВГТРК, насколько она гипотетическая – по зубам получить. Она вовсе не гипотетическая, она физическая", – цитирует его ТАСС.

Нападение на съемочную группу телеканала "Россия 24" в Тбилиси произошло тогда, когда корреспондент Станислав Бернвальд брал интервью у владельцев турагентства. К ним подошли несколько молодых людей и попытались избить. В Грузии возбудили уголовное дело.

Возобновление авиаперевозок возможно после возвращения ситуации в этой стране в нерусофобское русло, объяснил Песков. О планах по дополнительным ограничениям при дальнейшем ухудшении положения ему пока не известно.

Усиление Роспотребнадзором контроля за качеством алкоголя из Грузии не связано с обострением отношений Москвы и Тбилиси, добавил пресс-секретарь главы государства.

"Роспотребнадзор выполняет свои функции, проверяет качество поставляемой в нашу страну продукции на постоянной основе. То же самое делают во многих странах с нашей продукцией", – сказал Песков.

21 июня Владимир Путин подписал указ о запрете российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки в Грузию с 8 июля. Туроператорам и агентам рекомендуют не продавать путевки.

Этому предшествовало заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси о том, что Москва заинтересована в общественном расколе Грузии. Премьер-министр Дмитрий Медведев назвал ее слова непрофессиональными.

Глава Грузии же заявила, что политика не должна влиять на туристов из РФ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова возразила, что российские туристы должны чувствовать, "что их встречают как самых дорогих гостей". Она подчеркнула, что россияне хотят спокойно отдыхать.

Посольства Грузии за рубежом тем временем начали кампанию по привлечению туристов после указа Путина.

Протесты в стране начались после Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия. В ней участвовал депутат Госдумы, президент МАП Сергей Гаврилов, который сидел в кресле главы парламента. Гаврилов сказал, что в кресло спикера его посадила грузинская сторона "согласно протоколу подобных мероприятий". Это вызвало негатив со стороны представителей оппозиции.

Митингующие штурмовали здание парламента и потребовали отставки главы парламента Ираклия Кобахидзе. Для разгона протестующих полиция применила слезоточивый газ и водометы.

24 июня власти Грузии решили пойти на уступки участникам протестов. Правящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" согласилась провести запланированные на 2020 год выборы в парламент по пропорциональной системе.

