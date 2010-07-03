Роспотребнадзор усилил контроль за алкоголем из Грузии

Роспотребнадзор усилил контроль за качеством и безопасностью алкоголя из Грузии, сообщается на сайте ведомства.
В службе отметили, что регулярный контроль продукции показал ее ухудшение. C 2014 по 2018 год количество не соответствующего требованиям алкоголя увеличилось в 2,9 раза. В 2018-м году оно достигло 203 тысяч литров. Все партии не допустили к ввозу в страну.
21 июня Владимир Путин подписал указ о запрете российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки в Грузию с 8 июля. Туроператорам и агентам рекомендуют не продавать путевки.
Этому предшествовало заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси о том, что Москва заинтересована в общественном расколе Грузии. Премьер-министр Дмитрий Медведев назвал ее слова непрофессиональными.
Акции протеста начались после Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия. В ней участвовал депутат Госдумы, президент МАП Сергей Гаврилов, который сидел в кресле главы парламента.
Гаврилов сказал, что в кресло спикера его посадила грузинская сторона "согласно протоколу подобных мероприятий". Это вызвало негатив со стороны представителей оппозиции.
Митингующие штурмовали здание парламента и потребовали отставки главы парламента Ираклия Кобахидзе. Для разгона протестующих полиция применила слезоточивый газ и водометы.
По последним данным, пострадали 240 человек. МВД Грузии сообщает о 305 задержанных. Кобахидзе ушел в отставку.
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