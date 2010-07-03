Темы дня

Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

09:27

Меладзе напомнил о вековых братских отношениях России и Грузии

общество политика

09:27

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Певец Валерий Меладзе напомнил, что братские отношения между Россией и Грузией строились веками и их нельзя разрушить за один день. Об этом музыкант написал на своей странице в Instagram.

Меладзе выразил сожаление из-за событий в Грузии. "Пострадали невинные люди. В один день прекратилось авиасообщение между Россией и Грузией!" − отметил певец. "Политические амбиции ставятся выше здравого смысла, уважения и любви! Все пройдет, пройдет и это. Но и жизнь проходит", − подчеркнул Меладзе.

Ранее о вековых узах дружбы между россиянами и грузинами также напомнил глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, из-за действий грузинских радикалов в этой стране опустеют пляжи, рестораны и отели. Кадыров уточнил, что только в прошлом году российские туристы принесли грузинской экономике 3,5 миллиарда долларов.

Валерий Меладзе прокомментировал события в Грузии

Беспорядки захлестнули Тбилиси 20 июня. Поводом к началу протестов стал инцидент в ходе Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия, когда депутат Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера парламента. По словам парламентария, это место ему предоставила грузинская сторона "согласно протоколу подобных мероприятий". Однако после этого случая представители грузинской оппозиции пошли на штурм здания парламента, требуя отставки его председателя Ираклия Кобахидзе. Под давлением тот был вынужден оставить свой пост.

Для разгона митингующих полиция применила слезоточивый газ и водометы. Сообщается о 240 пострадавших. За два дня грузинские полицейские задержали более 300 протестующих.

21 июня Владимир Путин подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям с 8 июля осуществлять пассажирские перевозки из России в Грузию для обеспечения безопасности россиян. Правительству было поручено принять меры для возвращению из Грузии российских туристов и их багажа. Еще день спустя Минтранс РФ объявил, что грузинским авиакомпаниям запретят полеты в Россию с 8 июля.

Читайте также

общество политика

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика