Меладзе напомнил о вековых братских отношениях России и Грузии

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Певец Валерий Меладзе напомнил, что братские отношения между Россией и Грузией строились веками и их нельзя разрушить за один день. Об этом музыкант написал на своей странице в Instagram.

Меладзе выразил сожаление из-за событий в Грузии. "Пострадали невинные люди. В один день прекратилось авиасообщение между Россией и Грузией!" − отметил певец. "Политические амбиции ставятся выше здравого смысла, уважения и любви! Все пройдет, пройдет и это. Но и жизнь проходит", − подчеркнул Меладзе.

Ранее о вековых узах дружбы между россиянами и грузинами также напомнил глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, из-за действий грузинских радикалов в этой стране опустеют пляжи, рестораны и отели. Кадыров уточнил, что только в прошлом году российские туристы принесли грузинской экономике 3,5 миллиарда долларов.



Валерий Меладзе прокомментировал события в Грузии

Беспорядки захлестнули Тбилиси 20 июня. Поводом к началу протестов стал инцидент в ходе Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия, когда депутат Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера парламента. По словам парламентария, это место ему предоставила грузинская сторона "согласно протоколу подобных мероприятий". Однако после этого случая представители грузинской оппозиции пошли на штурм здания парламента, требуя отставки его председателя Ираклия Кобахидзе. Под давлением тот был вынужден оставить свой пост.

Для разгона митингующих полиция применила слезоточивый газ и водометы. Сообщается о 240 пострадавших. За два дня грузинские полицейские задержали более 300 протестующих.

21 июня Владимир Путин подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям с 8 июля осуществлять пассажирские перевозки из России в Грузию для обеспечения безопасности россиян. Правительству было поручено принять меры для возвращению из Грузии российских туристов и их багажа. Еще день спустя Минтранс РФ объявил, что грузинским авиакомпаниям запретят полеты в Россию с 8 июля.

