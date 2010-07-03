Кадыров напомнил о вековых узах дружбы между россиянами и грузинами

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Рамзан Кадыров высказался по поводу акций протеста в Грузии. Глава Чечни заявил, что с тревогой следит за происходящим в Тбилиси.

"Хочу напомнить, что от Грозного до Тбилиси всего двести километров. В России, по неофициальным данным, почти миллион грузинов. Наши народы связаны вековыми узами дружбы и единства", – написал Кадыров в Telegram.

Кадыров полагает, что из-за антироссийских радикалов пляжи, грузинские рестораны, отели и кафе опустеют. Он напомнил, что в прошлом году российские туристы оставили в этой стране 3,5 миллиарда долларов.

По мнению Кадырова, у россиян и грузин есть "тысячи причин жить в мире и согласии, и ни одной причины смотреть друг на друга с ненавистью". Глава Чечни убежден, что грузинских "политиканов" против России настроили подогреваемые Западом силы.

В четверг в Грузии прошли беспорядки. Поводом стал инцидент, когда в ходе открытия Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия глава организации, депутат Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера парламента.

Как объяснил парламентарий, это место ему предоставила грузинская сторона "согласно протоколу подобных мероприятий". После этого случая представители оппозиции покинули парламент, а вечером активисты взяли здание штурмом.

От российской делегации потребовали покинуть страну. Под давлением свой пост вынужден был оставить спикер парламента. За время проведения акций протеста за два дня полицейские задержали более 300 человек, сообщается о 240 пострадавших.

Накануне Владимир Путин подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям с 8 июля осуществлять пассажирские перевозки из России в Грузию. Правительству поручено принять меры по возвращению из Грузии россиян и их багажа.

Дмитрий Медведев назвал крайне непрофессиональным заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая обвинила Россию в организации протестов в стране.

