Кадыров напомнил о вековых узах дружбы между россиянами и грузинами

Рамзан Кадыров высказался по поводу акций протеста в Грузии. Глава Чечни заявил, что с тревогой следит за происходящим в Тбилиси.
"Хочу напомнить, что от Грозного до Тбилиси всего двести километров. В России, по неофициальным данным, почти миллион грузинов. Наши народы связаны вековыми узами дружбы и единства", – написал Кадыров в Telegram.
Кадыров полагает, что из-за антироссийских радикалов пляжи, грузинские рестораны, отели и кафе опустеют. Он напомнил, что в прошлом году российские туристы оставили в этой стране 3,5 миллиарда долларов.
По мнению Кадырова, у россиян и грузин есть "тысячи причин жить в мире и согласии, и ни одной причины смотреть друг на друга с ненавистью". Глава Чечни убежден, что грузинских "политиканов" против России настроили подогреваемые Западом силы.
В четверг в Грузии прошли беспорядки. Поводом стал инцидент, когда в ходе открытия Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия глава организации, депутат Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера парламента.
Как объяснил парламентарий, это место ему предоставила грузинская сторона "согласно протоколу подобных мероприятий". После этого случая представители оппозиции покинули парламент, а вечером активисты взяли здание штурмом.
От российской делегации потребовали покинуть страну. Под давлением свой пост вынужден был оставить спикер парламента. За время проведения акций протеста за два дня полицейские задержали более 300 человек, сообщается о 240 пострадавших.
Накануне Владимир Путин подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям с 8 июля осуществлять пассажирские перевозки из России в Грузию. Правительству поручено принять меры по возвращению из Грузии россиян и их багажа.
Дмитрий Медведев назвал крайне непрофессиональным заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая обвинила Россию в организации протестов в стране.
Россияне, купившие путевки в Грузию, смогут вернуть свои деньги
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.