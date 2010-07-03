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Российские туроператоры подтвердили готовность прекратить продажи туров в Грузию.

"В ближайшее время соответствующая информациям появится или уже появилась на сайтах всех туроператоров, которые работают на грузинском направлении", – сообщила в эфире телеканала "Россия-24" руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.

Как отметила глава Ростуризма, общее число туристов, купивших билеты в Грузию на сроки вплоть до конца 2019 года, составляет порядка 3,5 тысячи человек. Ранее Ростуризм сообщал, что по линии российских туроператоров в Грузии в настоящее время находится порядка 1,5 тысячи туристов.



Россияне, купившие путевки в Грузию, смогут вернуть свои деньги

В пятницу вечером Владимир Путин подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям с 8 июля осуществлять пассажирские перевозки из России в Грузию. Правительству поручено принять меры по возвращению россиян, временно находящихся на территории Грузии, и их багажа.

Роспотребнадзор предлагает обращаться на горячую линию для консультаций по вопросу отдыха в Грузии, напоминает о возможности расторжения туристских договоров, говорится на сайте ведомства.

"При расторжении такого договора до начала путешествия туристу и (или) иному заказчику возвращается денежная сумма, равная общей цене туристского продукта, а после начала – ее часть в размере, пропорциональном стоимости не оказанных туристу услуг", – подчеркнули в ведомстве.

В Грузии сейчас находится не более 1,5 тысячи организованных туристов, приехавших туда через туроператоров. По данным АТОР, у некоторых туркомпаний до конца года забронировано по несколько тысяч туров в страну. При этом большинство туристов ездят в Грузию самостоятельно.



Российским авиакомпаниям запретили полеты в Грузию

В четверг, 20 июня, в Тбилиси прошла Генеральная сессия Межпарламентской ассамблеи православия. В событии принял участие депутат Госдумы, президент МАП Сергей Гаврилов. По словам российского парламентария, грузинская сторона "согласно протоколу подобных мероприятий" посадила его в кресло главы парламента. Эта ситуация вызвала критику со стороны представителей оппозиции.

Митингующие пошли на штурм здания парламента и потребовали отставки Кобахидзе. Полиция начала стрелять в воздух. Чтобы разогнать собравшихся, использовали слезоточивый газ и водометы. Пострадали около 70 человек.

В Кремле расценили протесты в Тбилиси русофобской провокацией. В Госдуме считают, что митинги являются отголоском внутриполитической борьбы в стране.

