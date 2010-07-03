Российские туроператоры подтвердили готовность прекратить продажи туров в Грузию.
"В ближайшее время соответствующая информациям появится или уже появилась на сайтах всех туроператоров, которые работают на грузинском направлении", – сообщила в эфире телеканала "Россия-24" руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.
Как отметила глава Ростуризма, общее число туристов, купивших билеты в Грузию на сроки вплоть до конца 2019 года, составляет порядка 3,5 тысячи человек. Ранее Ростуризм сообщал, что по линии российских туроператоров в Грузии в настоящее время находится порядка 1,5 тысячи туристов.
Россияне, купившие путевки в Грузию, смогут вернуть свои деньги
В пятницу вечером Владимир Путин подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям с 8 июля осуществлять пассажирские перевозки из России в Грузию. Правительству поручено принять меры по возвращению россиян, временно находящихся на территории Грузии, и их багажа.
Роспотребнадзор предлагает обращаться на горячую линию для консультаций по вопросу отдыха в Грузии, напоминает о возможности расторжения туристских договоров, говорится на сайте ведомства.
"При расторжении такого договора до начала путешествия туристу и (или) иному заказчику возвращается денежная сумма, равная общей цене туристского продукта, а после начала – ее часть в размере, пропорциональном стоимости не оказанных туристу услуг", – подчеркнули в ведомстве.
В Грузии сейчас находится не более 1,5 тысячи организованных туристов, приехавших туда через туроператоров. По данным АТОР, у некоторых туркомпаний до конца года забронировано по несколько тысяч туров в страну. При этом большинство туристов ездят в Грузию самостоятельно.
Российским авиакомпаниям запретили полеты в Грузию
В четверг, 20 июня, в Тбилиси прошла Генеральная сессия Межпарламентской ассамблеи православия. В событии принял участие депутат Госдумы, президент МАП Сергей Гаврилов. По словам российского парламентария, грузинская сторона "согласно протоколу подобных мероприятий" посадила его в кресло главы парламента. Эта ситуация вызвала критику со стороны представителей оппозиции.
Митингующие пошли на штурм здания парламента и потребовали отставки Кобахидзе. Полиция начала стрелять в воздух. Чтобы разогнать собравшихся, использовали слезоточивый газ и водометы. Пострадали около 70 человек.
В Кремле расценили протесты в Тбилиси русофобской провокацией. В Госдуме считают, что митинги являются отголоском внутриполитической борьбы в стране.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.