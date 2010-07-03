До 10 тысяч российских организованных туристов находятся сейчас в Грузии

Фото: ТАСС/Михаил Почуев

До 10 тысяч российских организованных туристов находятся в Грузии в настоящее время, сообщили Агентству "Москва" в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"Глубина продаж – до сентября точно, но у меня пока нет конкретных цифр о том, сколько бронирований. Июль, август, начало сентября – точно забронировано", – рассказала исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

Она отметила, что организованных туристов в Грузии намного меньше, чем самостоятельных.

По словам директора Ассоциации туроператоров выездного туризма "Турпомощь" Александра Осауленко, все находящиеся в Грузии организованные российские туристы вернутся домой до 8 июля.

Туроператоры приостанавливают отправку клиентов в эту страну, а клиентам с уже купленными путевками предложат альтернативные места отдыха.

Ранее российским авиакомпаниям запретили с 8 июля осуществлять пассажирские перевозки из России в Грузию. Указ подписал Владимир Путин.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал указ вынужденной мерой на фоне "экстремистских действий" в Тбилиси.

В Грузии продолжаются акции протеста, которые начались 20 июня после проведения Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи. Митингующие штурмовали здание парламента и потребовали отставки главы парламента Ираклия Кобахидзе.

Полиция разгоняла протестующих с помощью слезоточивого газа и водометов. В ходе столкновений пострадали, по последним данным, 240 человек, в том числе журналисты. МВД Грузии сообщает о 305 задержанных.