Песков назвал вынужденной мерой прекращение авиасообщения с Грузией

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал указ Владимира Путина о прекращении с 8 июля авиасообщения с Грузией вынужденной рестрикцией на фоне экстремистских действий в Тбилиси, сообщает РИА Новости.
"Речь идет о вынужденной рестрикции, введенной российской стороной, целью которой является обеспечение безопасности российских граждан на фоне экстремистских действий, которые имеют место быть сейчас в Грузии", – сказал Песков.
По словам Пескова, выбранная дата – 8 июля – связана с тем, что в этот день "закончится срок большего числа туров, и российские граждане смогут вернуться домой".
Ранее российским авиакомпаниям запретили с 8 июля осуществлять пассажирские перевозки из России в Грузию. Такое решение принято в целях обеспечения нацбезопасности и защиты граждан РФ "от преступных и иных противоправных действий".
Правительству поручено принять меры по возвращению россиян, временно находящихся на территории Грузии, и их багажа.
В Грузии продолжаются акции протеста, которые начались 20 июня после проведения Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи. В мероприятии принял участие депутат Госдумы, президент МАП Сергей Гаврилов, который сидел в кресле главы парламента.
Как объяснил сам Гаврилов, в кресло спикера его посадила грузинская сторона "согласно протоколу подобных мероприятий". Эта ситуация вызвала критику со стороны представителей оппозиции.
Митингующие штурмовали здание парламента и потребовали отставки главы парламента Ираклия Кобахидзе, который позже ушел со своего поста.
Полиция разгоняла протестующих с помощью слезоточивого газа и водометов. В ходе столкновений пострадали, по последним данным, 240 человек, в том числе журналисты. МВД Грузии сообщает о 305 задержанных.
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