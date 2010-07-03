Песков назвал вынужденной мерой прекращение авиасообщения с Грузией

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал указ Владимира Путина о прекращении с 8 июля авиасообщения с Грузией вынужденной рестрикцией на фоне экстремистских действий в Тбилиси, сообщает РИА Новости.

"Речь идет о вынужденной рестрикции, введенной российской стороной, целью которой является обеспечение безопасности российских граждан на фоне экстремистских действий, которые имеют место быть сейчас в Грузии", – сказал Песков.

По словам Пескова, выбранная дата – 8 июля – связана с тем, что в этот день "закончится срок большего числа туров, и российские граждане смогут вернуться домой".

Ранее российским авиакомпаниям запретили с 8 июля осуществлять пассажирские перевозки из России в Грузию. Такое решение принято в целях обеспечения нацбезопасности и защиты граждан РФ "от преступных и иных противоправных действий".

Правительству поручено принять меры по возвращению россиян, временно находящихся на территории Грузии, и их багажа.

В Грузии продолжаются акции протеста, которые начались 20 июня после проведения Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи. В мероприятии принял участие депутат Госдумы, президент МАП Сергей Гаврилов, который сидел в кресле главы парламента.

Как объяснил сам Гаврилов, в кресло спикера его посадила грузинская сторона "согласно протоколу подобных мероприятий". Эта ситуация вызвала критику со стороны представителей оппозиции.

Митингующие штурмовали здание парламента и потребовали отставки главы парламента Ираклия Кобахидзе, который позже ушел со своего поста.

Полиция разгоняла протестующих с помощью слезоточивого газа и водометов. В ходе столкновений пострадали, по последним данным, 240 человек, в том числе журналисты. МВД Грузии сообщает о 305 задержанных.