Georgian Airways запустит транзитный рейс из Тбилиси в Москву через Ереван

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Авиакомпания Georgian Airways запустит транзитные рейсы по маршруту Тбилиси − Ереван − Москва из-за запрета на прямые перелеты.

Представители авиакомпании напомнили, что Минтранс РФ объявил о приостановке полетов из Грузии в Россию, причем запрет касается как российских, так и грузинских перевозчиков. "Если запрет будет введен с 8 июля, Georgian Airways предложит своим пассажирам транзитные рейсы по маршруту Тбилиси − Ереван − Москва", − сказан в сообщении Georgian Airways, опубликованном на странице компании в Facebook.

Как уточнили в авиакомпании, для максимального комфорта пассажиров "время трансфера составит примерно один час", передает "Интерфакс".

Накануне Минтранс РФ сообщил, что грузинские авиалинии не смогут летать в Россию с 8 июля в связи с "необходимостью обеспечения достаточного уровня авиационной безопасности". Другой причиной назвали просроченную задолженность перед ФГУП "Госкорпорация по ОрВД".

21 июня Владимир Путин подписал указ, который с 8 июля временно запрещает российским авиакомпаниям перевозить россиян в Грузию. О прекращении продаж билетов уже сообщили "Аэрофлот", "Победа", Red Wings и S7. Туроператорам также рекомендовали воздерживаться от продаж туров в эту страну.

Это стало реакцией российских властей на беспорядки, которые произошли в Тбилиси 20 июня. Представители грузинской оппозиции начали штурмовать здание парламента после Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия, в которой принимала участие российская делегация. Полиция разгоняла протестующих с помощью слезоточивого газа и водометов. По данным Минздрава Грузии, в ходе столкновений пострадали 240 человек.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал крайне непрофессиональным заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая обвинила Россию в организации протестов в стране. Глава кабмина предупредил, что при нарастании антироссийских настроений Москва ограничит турпоток.