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"Аэрофлот" полностью прекращает выполнение рейсов в Грузию с 8 июля, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Компания прекращает выполнять рейсы в/из Тбилиси, частота которых в летнем расписании полетов составляет 14 в неделю.

"Эта мера принята в соответствии с Указом президента РФ "Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан РФ от преступных и иных противоправных действий", который вводит с указанной даты временный запрет для российских авиакомпаний осуществлять воздушные перевозки граждан с территории РФ на территорию Грузии", – говорится в сообщении.

Как отмечается, на данный момент усилия авиаперевозчика направлены на вывоз с территории Грузии находящихся там россиян. Если билет в Россию куплен на дату, позднее 8 июля, то его можно поменять или вернуть полную стоимость.

Продажу авиабилетов в Грузию закрыла и авиакомпания "Уральские авиалинии".

"Пассажирам, купившим билеты в Грузию, будет оформлен вынужденный возврат и возвращена полная стоимость авиабилетов. Для этого необходимо обратиться по месту их приобретения. Горячая линия откроется в понедельник, 24 июня. Следите за новостями на сайте авиакомпании и на страницах в социальных сетях. До 8 июля все рейсы в Тбилиси, Батуми и Кутаиси будут выполнены по расписанию", – рассказали в пресс-службе перевозчика.

Ростуризм сообщил, что сейчас по линии туроператоров в Грузии находятся порядка 1,5 тысячи туристов из РФ, количество самостоятельных туристов уточняется.

В пятницу вечером Владимир Путин подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям с 8 июля осуществлять пассажирские перевозки из России в Грузию.

Правительству поручено принять меры по возвращению россиян, временно находящихся на территории Грузии, и их багажа.

МИД РФ поручено обеспечить координацию действий с властями Грузии при решении вопросов, связанных с обеспечением безопасности граждан РФ и их возвращением в Россию.



Фото: ТАСС/AP Photo/Zurab Tsertsvadze

Ранее Дмитрий Медведев назвал крайне непрофессиональным заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая обвинила Россию в организации протестов в стране.

По словам российского премьера, Зурабишвили не вошла в курс дела или сознательно искажает положение дел. "Попытки свалить это все на Россию выглядят просто как передергивание реальной ситуации", – отметил Медведев.

Глава кабмина также предупредил, что при нарастании антироссийских настроений Москва ограничит турпоток. "И тогда реальные проблемы будут уже в экономике Грузии", – подчеркнул он.

Акции протеста в Грузии начались после Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия, прошедшей 20 июня в Тбилиси. В ней принял участие депутат Госдумы, президент МАП Сергей Гаврилов, который сидел в кресле главы парламента.

Как объяснил сам Гаврилов, в кресло спикера его посадила грузинская сторона "согласно протоколу подобных мероприятий". Эта ситуация вызвала критику со стороны представителей оппозиции.

Митингующие штурмовали здание парламента и потребовали отставки главы парламента Ираклия Кобахидзе, который позже ушел со своего поста.

Полиция разгоняла протестующих с помощью слезоточивого газа и водометов.

Путин запретил авиакомпаниям летать в Грузию



В МИД РФ рекомендовали россиянам в интересах их собственной безопасности воздерживаться от поездок в эту страну.

Ростуризм рекомендовал российским туроператорам и турагентствам приостановить продажу туров в Грузию до нормализации ситуации в стране.