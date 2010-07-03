Грузинским авиакомпаниям запретят полеты в Россию с 8 июля

Грузинские авиакомпании с 8 июля временно не смогут летать в Россию, сообщает ТАСС со ссылкой на Минтранс. Рейсы выполняют компании Georgian Airways и MyWay Airlines.

"Причина приостановки полетов – необходимость обеспечения достаточного уровня авиационной безопасности, а также наличие просроченной задолженности за аэронавигационную деятельность перед ФГУП "Госкорпорация по ОрВД", – отмечается в сообщении на сайте Минтранса.

Ранее о прекращении продаж билетов сообщили "Аэрофлот", "Победа", Red Wings и S7.

В пятницу Владимир Путин подписал указ о мерах по обеспечению национальной безопасности РФ. В частности, президент запретил авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из РФ на территорию Грузии. МИД РФ поручено обеспечить координацию действий с властями Грузии при решении вопросов, связанных с обеспечением безопасности граждан РФ и их возвращением в Россию.

Этот главы государства – реакция России на события 20 июня, когда в Тбилиси произошли беспорядки.

Акции протеста в Грузии начались после Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия, прошедшей 20 июня в Тбилиси. В ней принял участие депутат Госдумы, президент МАП Сергей Гаврилов, который сидел в кресле главы парламента. Как объяснил сам Гаврилов, в кресло спикера его посадила грузинская сторона "согласно протоколу подобных мероприятий". Эта ситуация вызвала критику со стороны представителей оппозиции. Митингующие штурмовали здание парламента. Полиция разгоняла протестующих с помощью слезоточивого газа и водометов.

Ростуризм дал рекомендации российским туроператорам и турагентствам приостановить продажу туров в Грузию до нормализации ситуации в стране.



Росавиация проведет совещание с российскими перевозчиками

Ранее Дмитрий Медведев назвал крайне непрофессиональным заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая обвинила Россию в организации протестов в стране.

По словам российского премьера, Зурабишвили не вошла в курс дела или сознательно искажает положение дел. "Попытки свалить это все на Россию выглядят просто как передергивание реальной ситуации", – отметил Медведев.

Глава кабмина также предупредил, что при нарастании антироссийских настроений Москва ограничит турпоток. "И тогда реальные проблемы будут уже в экономике Грузии", – подчеркнул он.

