В Грузии возбудили уголовное дело после нападения на российских журналистов

В Грузии возбудили уголовное дело после нападения на съемочную группу телеканала "Россия 24" в Тбилиси, заявили РИА Новости в грузинском МВД.
В ведомстве подчеркнули, что расследование начато по факту препятствия журналисткой деятельности и насилия.
Инцидент произошел в тот момент, когда корреспондент Станислав Бернвальд брал интервью у владельцев турагентства. К ним подошли несколько молодых людей и попытались избить.
За корреспондента и оператора вступился муж хозяйки турагентства. В итоге нападавшие убежали.
В МИД РФ заявили, что Россия ждет реакции от профильных международных организаций и НПО, прежде всего от представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира.
Антироссийские акции протеста в стране начались в четверг, 20 июня. Поводом стал инцидент, когда в ходе открытия Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия глава организации, депутат Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера парламента.
По словам парламентария, место ему предоставила грузинская сторона "согласно протоколу подобных мероприятий". После этого случая представители оппозиции покинули парламент, а вечером активисты взяли здание штурмом.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.