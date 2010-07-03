В Грузии возбудили уголовное дело после нападения на российских журналистов

Фото: скриншот телеканала Россия 24

В Грузии возбудили уголовное дело после нападения на съемочную группу телеканала "Россия 24" в Тбилиси, заявили РИА Новости в грузинском МВД.

В ведомстве подчеркнули, что расследование начато по факту препятствия журналисткой деятельности и насилия.

Инцидент произошел в тот момент, когда корреспондент Станислав Бернвальд брал интервью у владельцев турагентства. К ним подошли несколько молодых людей и попытались избить.

За корреспондента и оператора вступился муж хозяйки турагентства. В итоге нападавшие убежали.

В МИД РФ заявили, что Россия ждет реакции от профильных международных организаций и НПО, прежде всего от представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира.

Антироссийские акции протеста в стране начались в четверг, 20 июня. Поводом стал инцидент, когда в ходе открытия Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия глава организации, депутат Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера парламента.

По словам парламентария, место ему предоставила грузинская сторона "согласно протоколу подобных мероприятий". После этого случая представители оппозиции покинули парламент, а вечером активисты взяли здание штурмом.