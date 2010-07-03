Россия ждет реакции на нападение на российскую съемочную группу в Грузии

Фото: скриншот телеканала Россия 24

Россия ждет реакции на нападение на на съемочную группу телеканала "Россия 24" в Тбилиси от международных организаций, сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД РФ.

"Ждем соответствующей реакции от профильных международных организаций и НПО, прежде всего от представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира", – говорится в сообщении министерства.

Инцидент произошел в тот момент, когда корреспондент Станислав Бернвальд брал интервью у владельцев турагентства. К ним подошли несколько молодых людей и попытались избить.

"Вступился за журналистов муж хозяйки турагентства. Она русская, а он грузин по национальности. В итоге хулиганы сбежали", – пишет портал Вести.ru.

Антироссийские акции протеста в стране начались в четверг, 20 июня. Поводом стал инцидент, когда в ходе открытия Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия глава организации, депутат Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера парламента.

Как объяснил сам парламентарий, это место ему предоставила грузинская сторона "согласно протоколу подобных мероприятий". После этого случая представители оппозиции покинули парламент, а вечером активисты взяли здание штурмом.

В ответ Владимир Путин подписал указ, запрещающий российским авиакомпанияим с 8 июля осуществлять пассажирские перевозки из России в Грузию.