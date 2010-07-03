Россия ждет реакции на нападение на российскую съемочную группу в Грузии

Россия ждет реакции на нападение на на съемочную группу телеканала "Россия 24" в Тбилиси от международных организаций, сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД РФ.
"Ждем соответствующей реакции от профильных международных организаций и НПО, прежде всего от представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира", – говорится в сообщении министерства.
Инцидент произошел в тот момент, когда корреспондент Станислав Бернвальд брал интервью у владельцев турагентства. К ним подошли несколько молодых людей и попытались избить.
"Вступился за журналистов муж хозяйки турагентства. Она русская, а он грузин по национальности. В итоге хулиганы сбежали", – пишет портал Вести.ru.
Антироссийские акции протеста в стране начались в четверг, 20 июня. Поводом стал инцидент, когда в ходе открытия Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия глава организации, депутат Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера парламента.
Как объяснил сам парламентарий, это место ему предоставила грузинская сторона "согласно протоколу подобных мероприятий". После этого случая представители оппозиции покинули парламент, а вечером активисты взяли здание штурмом.
В ответ Владимир Путин подписал указ, запрещающий российским авиакомпанияим с 8 июля осуществлять пассажирские перевозки из России в Грузию.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.