Грузия пытается получить от России сведения о приостановке авиасообщения

Грузинские власти изучают решение российской стороны о временной приостановке прямого авиасообщения между двумя странами, сообщил ТАСС спецпредставитель премьер-министра Грузии по взаимоотношениям с РФ Зураб Абашидзе.
"На данном этапе мы стараемся получить исчерпывающую информацию об этом решении для серьезного анализа и выводов. После этого последуют более детальные комментарии", – заявил Абашидзе.
Он отметил, что власти Грузии намерены защищать интересы суверенитета страны и всех граждан, и при этом избежать рисков принятия необдуманных шагов по серьезным вопросам.
Накануне Владимир Путин подписал указ, запрещающий российским авиакомпанияим с 8 июля осуществлять пассажирские перевозки из России в Грузию.
Это стало ответной мерой на антироссийские акции протеста, которые начались в Грузии в четверг. Поводом стал инцидент, когда в ходе открытия Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия глава организации, депутат Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера парламента.
Как объяснил сам парламентарий, это место ему предоставила грузинская сторона "согласно протоколу подобных мероприятий". После этого случая представители оппозиции покинули парламент, а вечером активисты взяли здание штурмом.
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