В Georgian Airways отрицают долги перед Россией

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Авиакомпания Georgian Airways отрицает долги по аэронавигационному обслуживанию перед Россией.

По словам представителя компании Тамаза Гаиашвили, несколько лет назад за грузинским перевозчиком действительно имелся долг на сумму примерно три миллиона долларов, но это была "задолженность обанкротившейся компании".

"В те годы власти заявили нам, что если мы покроем часть этого долга, Georgian Airways станет единственной авиакомпанией, которая сможет выполнять полеты в Россию", – цитирует "Интерфакс" Гаяшвили. Он добавил, что компания выплатила два миллиона долларов.

Накануне стало известно, что российские власти временно запретят с 8 июля грузинским авиакомпаниям выполнять рейсы на территорию РФ. В сообщении на сайте Минтранса РФ говорится, что запрет вводится ради "обеспечения достаточного уровня авиационной безопасности". Среди иных причин приостановки полетов указан просроченный долг Грузии за аэронавигационную деятельность перед ФГУП "Госкорпорация по ОрВД". Речь идет о сумме в 792 тысячи долларов.

21 июня Владимир Путин подписал указ, который с 8 июля временно запрещает российским авиакомпаниям перевозить россиян в Грузию. О прекращении продаж билетов уже сообщили "Аэрофлот", "Победа", Red Wings и S7. Туроператорам также рекомендовали воздерживаться от продаж туров в эту страну.

Это стало реакцией российских властей на беспорядки, которые произошли в Тбилиси 20 июня. Представители грузинской оппозиции начали штурмовать здание парламента после Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия, в которой принимала участие российская делегация. Полиция разгоняла протестующих с помощью слезоточивого газа и водометов.



Грузинским авиакомпаниям запрещают полеты в Россию

Политологи полагают, что события последней недели могут иметь серьезные последствия для экономики Грузии и двусторонних торговых связей между Москвой и Тбилиси.

