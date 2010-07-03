Более 150 тысяч туристов из РФ недополучит Грузия из-за запрета на полеты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Более чем 150 тысячам россиян придется отказаться от поездок в Грузию из-за запрета авиасообщения между странами, сообщает "Коммерсант".

Еще 25 тысячам придется вернуться до действия запрета, который вступит в силу 8 июля. В одной из авиакомпаний отметили, что потери российских авиаперевозчиков будут серьезными.

Источник объяснил, что о запрете стало известно до разгара летнего сезона. На перестройку маршрутной сети времени нет. Он полагает, что в ближайшие две недели в Грузию будут летать пустые самолеты. Часть людей может отказаться от полета из-за негативного информационного фона.

Другие источники в авиаотрасли считают, что рейсы в Грузию составляют некритичную долю авиаперевозок российских авиакомпаний. По словам одного из них, "Аэрофлот" продал 25 тысяч билетов в Грузию при общих продажах за июль 2018 года – 3,6 миллиона билетов. Для лоукостеров же это направление более существенно.

21 июня Владимир Путин подписал указ о запрете российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки в Грузию с 8 июля. Туроператорам и агентам рекомендуют не продавать путевки.

Этому предшествовало заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси о том, что Москва заинтересована в общественном расколе Грузии. Премьер-министр Дмитрий Медведев назвал ее слова непрофессиональными.

Глава Грузии же заявила, что политика не должна влиять на туристов из РФ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова возразила, что российские туристы должны "чувствовать не то что безопасность, а что их встречают как самых дорогих гостей". Она подчеркнула, что россияне хотят спокойно отдыхать.

Посольства Грузии за рубежом тем временем начали кампанию по привлечению туристов после указа Путина.

Протесты в стране начались после Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия. В ней участвовал депутат Госдумы, президент МАП Сергей Гаврилов, который сидел в кресле главы парламента.

Гаврилов сказал, что в кресло спикера его посадила грузинская сторона "согласно протоколу подобных мероприятий". Это вызвало негатив со стороны представителей оппозиции.

Митингующие штурмовали здание парламента и потребовали отставки главы парламента Ираклия Кобахидзе. Для разгона протестующих полиция применила слезоточивый газ и водометы.

По последним данным, пострадали 240 человек. МВД Грузии сообщает о 305 задержанных. Кобахидзе ушел в отставку.