Посольства Грузии начали приглашать туристов-иностранцев

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Посольства Грузии за рубежом начали кампанию по привлечению туристов после того, как Россия приостановила авиасообщение между странами. В Facebook на странице грузинского посольства в Дании появился ролик Национальной администрации туризма.

"Приглашаем всех наших датских друзей провести свои летние отпуска в великолепной Грузии", – написали дипломаты.

Также посольство сделало репост фотографии со страницы грузинского портала The Financial, который тоже пригласил туристов. Посольство Грузии в США распространило ролик о стране и пообещало публиковать информацию для туристов.

Многие публикации появились в твиттере бывшего главы грузинского МИД Михаила Джанелидзе.

В минувшую пятницу Владимир Путин подписал указ о запрете российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки в Грузию с 8 июля. Туроператорам и агентам посоветовали не продавать путевки.

Указ был подписан после того, как президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси заявила, что Москва заинтересована в общественном расколе Грузии. Премьер-министр Дмитрий Медведев назвал ее слова непрофессиональными.

