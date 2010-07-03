Захарова ответила на заявление президента Грузии о туристах из России

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили о том, что туристы из России должны приезжать в страну, невзирая на политические разногласия.

"Если что-то и должны туристы из России, так это чувствовать не то что безопасность, а что их встречают как самых дорогих гостей", − написала Захарова в Facebook. Она подчеркнула, что россияне хотят спокойно отдыхать, "а не читать каждый день сводки с внутриполитических полей и обходить стороной, как порекомендовало Министерство туризма Грузии, "большие скопления людей в Тбилиси".

По словам российского дипломата, заявление президента Грузии "было подготовлено уже с использованием калькулятора".

Ранее грузинский лидер Саломе Зурабишвили заявила, что политика не должна влиять на поток туристов из России, которые любят Грузию.

Беспорядки начались в Тбилиси 20 июня после инцидента в ходе Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия, когда депутат Госдумы Сергей Гаврилов, как принято на таких мероприятиях, сел в кресло спикера парламента. Однако это возмутило представителей грузинской оппозиции, которые пошли на штурм здания парламента. Под давлением митингующих спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе был вынужден оставить свой пост.

Для разгона протестующих полиция применила слезоточивый газ и водометы. Сообщается о 240 пострадавших.

Из-за этих событий Владимир Путин

подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям осуществлять пассажирские перевозки из России в Грузию с 8 июля. Это необходимо для обеспечения безопасности россиян, сказано в документе. На следующий день Минтранс РФ объявил, что грузинским авиакомпаниям также запретят полеты в Россию с 8 июля.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Россию в организации протестов в стране. В ответ премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал такое заявление крайне непрофессиональным.